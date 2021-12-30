«Допинг» Щербаковой и связи Загитовой. Как фигурное катание погрязло в скандалах

2021 год подарил не только победы наших спортсменов. Скандалов было хоть отбавляй. И их героями становились не только Тутберидзе и Плющенко.

Уходящий год в фигурном катании был богатым не только на победы наших спортсменов, но и на скандалы. Нервы, горечь поражения, зависть к более успешному сопернику — никогда не знаешь, что именно заставит тебя встать на тёмную сторону. В олимпийском же сезоне градус страстей повышается в несколько раз, и сдержать эмоции порой становится невозможно.

«Чемпионат» вспоминает самые скандальные истории года в фигурном катании. Резонанс вызывали не только Тутберидзе и Плющенко.

Семья Плющенко против всех

Порой в фигурном катании кипят страсти не хуже, чем в каком-нибудь ММА. Жесточайшая конкуренция, споры из-за оценок, делёжка учеников — всё это рано или поздно приводит к тому, что из простых коллег по цеху вы превращаетесь в непримиримых врагов, которые готовы чуть ли не с кулаками наброситься друг на друга. В прошлом сезоне инициатором жаркого противостояния двух школ стал Евгений Плющенко. «Переманив» к себе в академию Алёну Косторную и Александру Трусову, специалист разозлил руководителей «Хрустального». А хореограф Алексей Железняков и вовсе расценил это как личное оскорбление и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль.

«Единственное моё желание — заткнуть твой неблагодарный рот!» — писал Железняков.

К сожалению или к счастью, конфликт не получил дальнейшего развития. Евгений на бой согласился, но затем Алексей удалил пост и не стал комментировать ситуацию. Вероятно, предположение Плющенко о том, что слова хореографа были не более чем последствием хорошо проведённой новогодней ночи, оказалось верным.

Супруга Евгения тоже не раз оказывалась под огнём критики. Яна Рудковская, защищая спортивную честь мужа, продолжала провоцировать оппонентов, уличая их в жёстких методах работы с юными фигуристками. По мнению продюсера, Этери Тутберидзе не заслужила звания великого тренера, поскольку не вырастила ни одной взрослой чемпионки. Такие слова бросили тень не только на саму Рудковскую, но и на всю академию «Ангелы Плющенко», уверена Татьяна Тарасова. Великий тренер отметила, что репутацию Евгению испортила жена. Надо ли говорить, что подобные заявления не остались без ответа?..

Связи Загитовой и «вторжение» трансгендеров

Ещё одним возмутителем спокойствия стала олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Спортсменка в течение года атаковала Этери Тутберидзе, обвиняя её в плагиате и желании нажиться на чужих деньгах. Так, бывшая фигуристка раскритиковала шоу лучшего тренера мира, назвав его «жалким подобием» американского бренда Тома Коллинза. Затем Баюл переключилась и на учениц Этери. К примеру, Алину Загитову Оксана упрекнула в том, что та скопировала свою знаменитую красную пачку с её наряда 1995 года.

Из этой истории Алине удалось выйти красиво, а вот в следующем эпизоде олимпийской чемпионке досталось за некорректное поведение. Корреспондент «Спорт-экспресса» Рустам Имамов обвинил спортсменку в том, что она угрожала ему связями и судом, когда тот сфотографировал её на хоккейном матче «Ак Барс» — «Металлург».

На наставницу Загитовой в шоу Татьяну Навку набросились за слишком резкую критику решения ввести мужскую художественную гимнастику в олимпийскую программу. Фигуристку обвинили в дискриминации и неуважении к цивилизованному обществу. Впрочем, на фоне громкого скандала, связанного с разрешением трансгендерам принимать участие в соревнованиях под эгидой ISU, слова Татьяны не кажутся такими уж несправедливыми.

Блат дочери Тутберидзе и «допинг» Щербаковой

Свою порцию критики получила и Диана Дэвис. В прошлом сезоне фигуристка вместе с партнёром Глебом Смолкиным попала в финал Кубка России в обход установленных правил, а затем таким же способом была заявлена на два этапа Гран-при. Уже тогда заговорили о том, что спортсменка пользуется авторитетом своей знаменитой матери, чтобы пробиться в основу сборной России. Правда, в то, что дочь Тутберидзе окажется на Олимпиаде в Пекине, верили с трудом — слишком невероятным это казалось. Диану ожидали увидеть в Италии в 2026 году, однако в связи с последними событиями нет никаких сомнений, что спортсменка как минимум поедет в Китай, как максимум — завоюет там медаль.

Всё началось с потрясающе высоких баллов на соревнованиях категории «Б», закончилось же скандальным серебром на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где Дэвис и Смолкин обошли опытную пару Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Во время ритм-танца зрители не выдержали и освистали судей, которые, по их мнению, намеренно занизили оценки Тиффани и Джонатану. Сдали нервы и у соперников Дэвис и Смолкина: Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выдали после соревнований жаркий спич об украденном шансе всей жизни. Тем временем сами Диана и Глеб не обращают внимания на нападки в их сторону.

«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — шутят фигуристы.

За рубежом недовольны прогрессом Дэвис и Смолкина и строят теории о том, что Тутберидзе заключила договор с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, чтобы те снялись с турнира, и тем самым Этери Георгиевна обеспечила своей дочери место на Олимпиаде. Впрочем, иностранные эксперты любят наводить шум там, где это возможно. Например, в США неоднократно атаковали Анну Щербакову, обвиняя в том, что фигуристка принимала запрещённые вещества на важных стартах. На чемпионате мира в Стокгольме спортсменке припомнили героический прокат на национальном первенстве, объяснив успех Ани некими чудо-лекарствами. Не изменилась ситуация и в Санкт-Петербурге: американский журналист Дэвид Лис заподозрил Щербакову и Трусову в мошенничестве, намекнув, что фигуристки обязаны своими отличными результатами допингу.

Траньков устранял соперников, Веденин — геев

Не обошлось без спорных моментов и в парном катании. Максим Траньков часто принимает поражения своих учеников близко к сердцу. Например, когда Евгения Тарасова и Владимир Морозов нелепо ошиблись в короткой программе на чемпионате России, он сильно разозлился. Максим не сдержал эмоций и нецензурно выразился прямо на камеру. А немногим ранее Траньков агрессивно отреагировал на высказывание Дениса Ходыкина о том, что классическое парное катание устарело. В ответ олимпийский чемпион набросился с критикой на соперников своих подопечных, назвав их выступление «цирком на льду». Не самый красивый поступок спортсмена.

Неаккуратными были слова российского судьи Александра Веденина относительно одного из ведущих дуэтов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Арбитр высказал мнение, что нетрадиционная ориентация партнёра негативно сказывается на катании французов. В ответ специалиста обвинили в гомофобии и пожаловались на него в Международный союз конькобежцев. Веденин пытался «устранить» геев в фигурном катании, а в итоге подставил себя и наших спортсменов.