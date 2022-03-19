В ВАДА рассчитывают, что РУСАДА завершит расследование дела Камилы Валиевой до 8 августа

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) рассказали, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела фигуристки Камилы Валиевой.
«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно. Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать всё, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления (о нарушении антидопинговых правил)», — приводит слова представителя ВАДА ТАСС.
ВАДА сделало запрос в РУСАДА 8 февраля, соответственно, расследование дела должно быть завершено до 8 августа.
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