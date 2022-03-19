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Самарин обыграл Кондратюка в короткой программе на турнире памяти Гринькова

Самарин обыграл Кондратюка в короткой программе на турнире памяти Гринькова
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Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. Самарин получил от судей 105,10 балла и опередил ставшего вторым Марка Кондратюка на 0,4 балла. Третьим со скромным результатом 72,86 балла стал Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко».

В соревнованиях юниоров в короткой программе первенствовал Никита Сарновский с результатом 76,16. Вторым стал Алексей Ефременко, третьим – Артемий Маринин.

Произвольные программы фигуристы представят 20 марта.

Сергей Гриньков – двукратный олимпийский чемпион в паре с Екатериной Гордеевой. В 1995 году фигурист скоропостижно скончался во время тренировки в возрасте 28 лет.

Гордеева и Гриньков — четырёхкратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы мира среди профессионалов.

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