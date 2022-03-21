Распались танцевальные дуэты Морозов/Багин и Шанаева/Нарижный
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Российский дуэт Аннабель Морозов/Андрей Багин, выступающий в танцах на льду, прекратил существование. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». С сезона-2022/2023 Морозов будет выступать с Дэвидом Нарижным, чьей предыдущей партнёршей была Елизавета Шанаева. Что касается новых партнёров для Багина и Шанаевой, то их имена пока неизвестны.
В сезоне-2021 Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли четвёртое место на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербург. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный стали пятыми. Также на счету дуэта бронзовые медали юниорского чемпионата мира 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/2020.
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