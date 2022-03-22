Евгения Медведева высказалась об одной из самых эмоциональных медалей в карьере
Поделиться
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева вспомнила, как три года назад, 22 марта 2019 года, завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Медведева уступила на том турнире соотечественнице Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.
«Ровно три года назад. Бронза на чемпионате мира. Это одна из самых эмоциональных медалей в моей карьере. Чемпионат мира проходил в Японии. В стране, в которую влюблены фигуристы со всего мира», — написала Медведева в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 22 марта 2022
-
12:07
-
11:19
-
09:42
-
08:19
- 21 марта 2022
-
19:09
-
17:24
-
17:17
-
15:47
-
15:32
-
15:01
-
14:50
-
11:22
-
10:00
-
09:30
- 20 марта 2022
-
14:32
-
13:56
-
13:46
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:10
-
20:22
-
19:03
-
16:36
-
14:55
-
14:13
-
13:13
-
12:22
-
00:18
- 18 марта 2022
-
22:01
-
21:12
-
20:57
-
20:23
-
18:52
-
15:50
-
14:07
-
10:19
Партнерский контент