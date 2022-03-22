Евгения Медведева высказалась об одной из самых эмоциональных медалей в карьере

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева вспомнила, как три года назад, 22 марта 2019 года, завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Медведева уступила на том турнире соотечественнице Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.

«Ровно три года назад. Бронза на чемпионате мира. Это одна из самых эмоциональных медалей в моей карьере. Чемпионат мира проходил в Японии. В стране, в которую влюблены фигуристы со всего мира», — написала Медведева в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

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