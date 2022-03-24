«Прокат 20-летней давности». Татьяна Тарасова — о победе Сакамото в короткой программе ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе японки Каори Сакамото в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. Российские фигуристы не принимают участия в турнире из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

«Среди тех, кто катался, японка была лучшая. Но у нас есть опыт Олимпийских игр. Если бы наши девочки вышли на лёд, у неё бы не было шансов на первое место.

Она всё сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов самой высшей сложности, а наши девочки стремятся, так ещё и делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые. Японка каталась неплохо, но не высокий уровень, безусловно», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

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