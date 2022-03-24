Алексей Мишин анонсировал новые программы Туктамышевой и Семененко на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что его подопечные Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко выступят с новыми короткими программами на Кубке Первого канала, который пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

«Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл нашей поездки сейчас в Саранск.

На этих соревнованиях два наших спортсмена — Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко — представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг», — цитирует Мишина ТАСС.

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