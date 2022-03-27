Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала

В Саранске завершился турнир Кубок Первого канала. Победителем командного первенства по фигурному катанию стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Она набрала 145 очков. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, набрала 141 балл.



Победители получили 10 млн рублей. Команде «Время первых» вручат 7,5 млн рублей.



Состав команды «Время первых»: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан), Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин.



Состав команды «Красная машина»: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.

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