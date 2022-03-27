Щербакова выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Валиева — 2-я

На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершилась произвольная программа у женщин. Победу одержала Анна Щербакова. Она набрала 176,12 балла. Второй результат показала Камила Валиева. Она уступила победительнице менее трёх баллов. Елизавета Туктамышева замкнула тройку лучших.

Победу на Кубке Первого канала одержала команда «Красная машина», она набрала 145 очков. Результат команды «Время первых» — 141 балл.

Кубок Первого канала. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 176,12 балла.

2. Камила Валиева — 173,88 балла.

3. Елизавета Туктамышева — 166,23 балла.

4. Софья Самоделкина — 145,31 балла.

5. Аделия Петросян — 141,38 балла.

6. Майя Хромых — 122,30 балла.

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