Щербакова — о противоборстве с Валиевой: здесь, мне кажется, я ни с кем не соперничала

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что у неё не было принципиального соперничества с Камилой Валиевой на Кубке Первого канала.
«Было ли у меня принципиальное соперничество с Камилой Валиевой? Здесь, мне кажется, я ни с кем не соперничала в соревнованиях, просто выходила, понимала, что это последний старт в сезоне, хотелось подарить всем зрителям, болельщикам приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались. Наверное, этого хотелось», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Щербакова одержала победу в произвольной программе у женщин. Она набрала 176,12 балла. Второй результат показала Камила Валиева, уступившая победительнице менее трёх баллов. Тройку лучших замкнула Елизавета Туктамышева.
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