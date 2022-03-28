Дарья Усачёва обратилась к Анне Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 18 лет.

«Ну что, Ань, с днём рождения. Вот уже и 18 лет… Поэтому «не болей, старушка, будь здорова». Ты лучшая, люблю», — написала Усачёва в соцсетях.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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