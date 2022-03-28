Дарья Усачёва обратилась к Анне Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 18 лет.
«Ну что, Ань, с днём рождения. Вот уже и 18 лет… Поэтому «не болей, старушка, будь здорова». Ты лучшая, люблю», — написала Усачёва в соцсетях.
Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 28 марта 2022
-
07:51
-
07:43
- 27 марта 2022
-
23:49
-
23:27
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:12
-
22:12
-
21:29
-
21:21
-
21:09
-
20:36
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
19:30
-
19:23
-
18:31
-
17:42
-
17:20
-
16:52
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:57
-
14:57
-
13:10
-
10:20