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Ирина Роднина: Пападакис чётко сказала, что без русских легче. Это факт

Ирина Роднина: Пападакис чётко сказала, что без русских легче. Это факт
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду с Гийомом Сизероном.

Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».

«Она честно сказала, что без русских легче. А что на неё нападать? Габриэла сказала факт. Пападакис сказала всё чётко: без русских или других спортсменов выступать легче. Это факт», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

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