Ирина Роднина: Пападакис чётко сказала, что без русских легче. Это факт

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду с Гийомом Сизероном.

Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».

«Она честно сказала, что без русских легче. А что на неё нападать? Габриэла сказала факт. Пападакис сказала всё чётко: без русских или других спортсменов выступать легче. Это факт», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

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