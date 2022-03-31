Синицина: подарила Кацалапову игровой компьютер. Кажется, это был мой косяк

Победительница Олимпийских игр в команде, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о своём партнёре Никите Кацалапове.

«Никита очень общительный, всегда знает, когда и что сказать. У него настолько быстро и резко срабатывает мозг, и он понимает, что нужно в данный момент сделать, сказать или показать, что меня это захватывает. Я не такая, я более медленная: что здесь происходит, что мне нужно ответить? Никита более смелый в отношении работы и разговоров. Я лучше иногда промолчу, чем влезу в разговор – а он обязательно скажет своё мнение. Я считаю, что это хорошие качества.

Что в нём раздражает? Все то же самое! На льду он бывает очень требовательным, это вдохновляет, но одновременно бывает тяжело. Он идеалист, всё должно быть сделано на 100% и прямо сейчас.

Последние несколько лет Никита очень любит играть в «Доту». Я как девочка это не очень понимаю, – ну, а что тут поделаешь. У нас очень много фигуристов играют, на карантине они собирались целой командой онлайн, играли – так всё и затянулось. Ещё я и Никитина мама подарили ему игровой компьютер. Мне кажется, это был мой косяк.

Мне Никита давал пару раз поиграть – я надевала эти наушники, просто в кого-то стреляла. Если тебе нравится играть, это и правда затягивает. Всё равно спортсменам нужно как-то расслабляться, отвлекаться, чтобы мозг отдыхал. Каждый выбирает то, что ему по душе. Никита играет в компьютерные игры, я смотрю сериалы, хожу по магазинам — каждому своё», — приводит слова Синициной Sports.ru.