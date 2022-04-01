Кацалапов посвятил пост восьмой годовщине совместных выступлений с Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в команде, серебряный и бронзовый призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов посвятил пост восьмой годовщине совместных выступлений с Викторией Синициной.
«Сегодня 8 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело незаметно! Столько всего было… И взлёты, и падения, и снова взлёты!!! Я очень благодарен самой лучшей партнёрше в мире за терпение и нереальное трудолюбие! Спасибо за то, что всегда помогаешь и поддерживаешь. И не сдаёшься, когда что-то не получается. Вместе мы смогли добиться очень многого, и я уверен, что дальше – только больше! Поздравляю нас с этой годовщиной», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду.
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