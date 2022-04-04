Виктория Синицина назвала причину своего падения на гала-шоу «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, прокомментировала падение на гала-шоу «Ледникового периода».

«Спорт – это не только красота и искусство, а ещё умение терпеть и не сдаваться. Падать и получать ушибы нормально для нас. Мы к этому приучены.

На вчерашнем выступлении на ледовом шоу произошёл инцидент. Это получилось, потому что я не дождалась сигнала от Никиты и решила сделать смену положения сама, из-за чего слетела спиной прямо на лёд.

Если честно, даже не успела понять, как всё это произошло. Быстро поднялась и продолжила выступление. Все, кто увидел этот момент и кто ещё увидит, пожалуйста, не переживайте за меня, я в порядке», – написала Синицина в своём телеграм-канале.

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