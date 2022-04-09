«Дарёному коню в зубы не смотрят». Роднина — о выплатах российским призёрам вместо машин
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Депутат Государственной Думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на то, что вместо автомобилей иностранных производителей российские призёры Олимпийских игр – 2022 получат денежные компенсации.
«Премия есть премия. Как её выдадут, честно говоря, не имеет значения. Мне кажется, дарёному коню в зубы не смотрят», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 также получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.
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