Александр Жулин связал уход Алисы Лью из фигурного катания с отстранением россиянок

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение 16-летней американской фигуристки Алисы Лью завершить карьеру.

Лью – бронзовый призёр чемпионата мира – 2022, который проходил без участия российских фигуристов. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) она заняла седьмое место. Фигуристка дважды выигрывала чемпионат США. Впервые завоевав титул в 13 лет, она стала самой молодой победительницей чемпионатов США среди взрослых в истории.

«Однозначно она лучшее, что было в США за последнее время.

Она же понимает, что это всё не по-настоящему. Если обыграть Щербакову и Трусову — это да. А так — чего кататься? Это какой-то обезличенный чемпионат мира, плюс, быть может, устала находиться в таком стрессе, сама девочка необычная. У меня, например, интерес к фигурному катанию очень резко упал после того, как наших убрали», — приводит слова Жулина ТАСС.

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