«Лидера нет — все сникли». Инна Гончаренко — об уходе Алисы Лью из фигурного катания

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о решении 16-летней американской фигуристки Алисы Лью завершить карьеру.

«Лично мне очень жалко, что она приняла такое решение. Возможно, какая-то очень серьёзная причина. Опять же, нас упрекали, что в России фигурное катание очень молодое, что нет возрастных спортсменок у нас. Вот, пожалуйста, американская спортсменка, считаю, очень рано заканчивает карьеру.

Спортсменка очень интересная, спортсменка яркая, которая в своё время показывала элементы ультра-си, она пыталась исполнять аксель в три с половиной оборота. Получаем подтверждение того, что причины (окончания карьер фигуристок из других стран) не в наших девочках. Лидера нет — все сникли, немножко себя придерживают, зачем идти через трудности, когда можно что-то завоевать по более лёгкому пути, уменьшается зрелищность фигурного катания», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!