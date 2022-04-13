14-летняя фигуристка Мария Дмитриева ушла от тренера Мишина

Российская фигуристка Мария Дмитриева сообщила об уходе от тренера Алексея Мишина, известного по работе с Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко и Елизаветой Туктамышевой. Новым наставником 14-летней спортсменки стал Сергей Розанов.

«В этом посте я хочу выразить благодарность Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевной Мишиным, которые за год работы научили меня многому, и я ценю все моменты, проведённые в этой группе, но по некоторым обстоятельствам наше сотрудничество прекращено.

От всего сердца благодарю вас! Также хочу сказать большое спасибо за поддержку директору школы «Звёздный лёд» А. И. Корчагиной. P. S. Теперь я тренируюсь под руководством Сергея Александровича Розанова», – написала Дмитриева в соцсетях.

В минувшем сезоне фигуристка занимала седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.