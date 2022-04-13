Михаил Коляда: настроен работать дальше, а там как бог даст

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда признался, что для него сезон ещё не закончен.
«Сезон закончится ещё не скоро, поскольку будут ещё выступления. Настроен работать дальше, а там как бог даст. Буду кататься, а там посмотрим. В любом случае хочется кататься, а там уж действительно как ситуация будет развиваться. Будем следить за всем этим, коррективы свои вносить.
О программах на следующий сезон мы пока думаем. Моя любимая программа? Все! Всё, что я катаю, мне всё нравится. «Белый ворон» — очень значимая для меня программа. Может быть, мы оставим её на показательные», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 13 апреля 2022
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:49
-
19:08
-
18:19
-
18:02
-
17:07
-
16:08
-
15:33
-
15:08
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:10