Михаил Коляда: настроен работать дальше, а там как бог даст

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда признался, что для него сезон ещё не закончен.

«Сезон закончится ещё не скоро, поскольку будут ещё выступления. Настроен работать дальше, а там как бог даст. Буду кататься, а там посмотрим. В любом случае хочется кататься, а там уж действительно как ситуация будет развиваться. Будем следить за всем этим, коррективы свои вносить.

О программах на следующий сезон мы пока думаем. Моя любимая программа? Все! Всё, что я катаю, мне всё нравится. «Белый ворон» — очень значимая для меня программа. Может быть, мы оставим её на показательные», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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