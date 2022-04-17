Призёры юниорского Гран-при Костюкович и Брюханов объявили о распаде пары

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая за Москву и катающаяся в паре с Алексеем Брюхановым, объявила о прекращении сотрудничества.

«Спасибо за проделанную работу. Теперь у нас разные пути», – написала спортсменка в социальных сетях.

Полина Костюкович и Алексей Брюханов являются бронзовыми призёрами этапа юниорского Гран-при 2021 года в Гданьске (Польша), где пропустили вперёд соотечественников Екатерину Петушкову и Евгения Маликова, а также Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова.

На последнем первенстве России, прошедшем с 18 по 22 января в Саранске, пара заняла шестое место. Чемпионами же стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.