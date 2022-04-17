«Интересное сочетание». Олимпийская чемпионка Боброва показала совместный танец с мужем

Чемпионка Олимпийских игр и призёр чемпионата мира в танцах на льду, российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала отрывки показательного номера со своим мужем и чемпионом страны среди юниоров в парном катании Андреем Депутатом.
«Вы так много говорили о том, как здорово было бы нам с Андреем поставить и откатать какой-нибудь показательный, что мы подумали и решили, а почему бы и правда не попробовать? Но есть, конечно, в этом пара сложностей…
1. Я — танцорша, а он — парник. Это совершенно разные техники скольжения.
2. Как-то давно мы пробовали сделать поддержку вместе и поняли, что нам неудобно.
3. Соотношение роста и то, что я высокая для парницы, конкретно усложняет процесс…
Не знаю, чем закончится эксперимент, но попробовать очень интересно. Ведь вы меня так вдохновили этой идеей, что я уже представляю, как может красиво получиться! Муж с женой на одном льду, интересное сочетание танцевальной постановки с элементами парного катания», — написала фигуристка в своих социальных сетях.
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