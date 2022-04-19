Майя Хромых показала фото с Софьей Акатьевой из самолёта

Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала в своём телеграм-канале новую фотографию. На снимке Хромых изображена с другой российской фигуристкой Софьей Акатьевой. В настоящее время спортсменки направляются в Красноярск, где примут участие в шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«В Красноярск», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Майи Хромых.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Камила Валиева могут не принять участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде. Щербакова и Валиева могут пропустить шоу в трёх российских городах из-за переноса даты официального награждения олимпийских чемпионов Игр в Пекине (Китай). Шоу «Чемпионы на льду» пройдёт 20 апреля в Красноярске, 24 апреля в Самаре и 26 апреля в Нижнем Новгороде.

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