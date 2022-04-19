Макар Игнатов высказался о резкой реакции Трусовой на поражение от Щербаковой на ОИ-2022

Серебряный призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Макар Игнатов высказался о поведении российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Приземлившая пять четверных прыжков Трусова уступила в борьбе за золото соотечественнице Анне Щербаковой и, рыдая, закричала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.
Игнатова спросили, понял ли он реакцию Трусовой.
«В целом да. Но я считаю, что не надо этому такое значение придавать. Просто некорректно по отношению к ней, для неё это было тоже непросто. Мне вообще было неприятно, что это снимали, зачем это было нужно?» — цитирует Игнатова «РИА Новости Спорт».
Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой:
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