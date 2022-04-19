Роднина о падении Семененко: на показательных делать элементы под софитами… Безграмотность

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о жёстком падении 18-летнего российского фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в Санкт-Петербурге.
«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов… Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла.
Софиты отвлекают, это совсем другая история катания. Не знаю, чьё это решение. Наверное, так решил наставник. Но такие вещи нужно контролировать», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
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