Татьяна Тарасова считает, что Александре Трусовой не стоит разучивать пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что серебряному призёру Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай) Александре Трусовой не стоит пытаться сделать пятерной прыжок. Ранее Трусова заявила, что хотела бы стать первым спортсменом в истории, исполнившим прыжок в пять оборотов.

«Возможно ли Трусовой сделать прыжок в пять оборотов? Возможно-то — да, но я бы сначала хотела видеть её чисто исполненную программу, а потом уже её усложнение. Если она подготовит отдельный элемент в дальнейшем — пожалуйста.

Стоит ли рисковать и пытаться разучить пятерной прыжок? Нет, потому что Трусова не показала свою программу и не выполнила её чисто с тем набором элементов, что сейчас есть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой: