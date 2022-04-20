«А не хочешь взять хоть один титул?» Ягудин высмеял Трусову за желание исполнить пятерной
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин иронично прокомментировал намерение серебряного призёра ОИ-2022 Александры Трусовой разучить прыжок в пять оборотов.
«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда всё нормально.
Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему всё привело (имеется в виду неудачное выступление Юдзуру Ханю, стремившегося исполнить четверной аксель. — Прим. «Чемпионата»)! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — написал Ягудин в соцсетях, комментируя соответствующую новость.
Фото: соцсети алексея ягудина
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