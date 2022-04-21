«Шёл шестой день карантина». Виктория Синицина показала фото из Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала в своём телеграм-канале две фотографии. Спортсменка, которая в настоящий момент находится на карантине в преддверии встречи российских олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным, показала, как гуляла по Санкт-Петербургу.

«Шёл шестой день карантина. Мне даже нравится. Последние месяцы были меганасыщенными. Теперь я выдохнула, привела мысли в порядок. Выспалась наконец-то.

В общем, всё классно. Погуляю ещё. А вы пока можете погулять за меня. Зацвело уже что-нибудь?» — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Виктории Синициной.

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