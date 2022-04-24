Жулин: Синицина и Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении.

«Будут ли Никита с Викой выступать ещё в этом сезоне? Не знаю, но в Армению на турнир точно не поедут», — приводит слова Жулина «Спорт день за днём».

Ожидается, что в Армению приедут российские спортсмены, не принимавшие участия в Олимпийских играх – 2022, которые прошли в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), связанных с проведением военной спецоперации России на Украине. По этой причине российские спортсмены пропустили чемпионат мира — 2022, который проходил в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

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