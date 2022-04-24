«Вы — лучшие!» Михаил Коляда отреагировал на выступление шоу Тутберидзе в Самаре

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, российский фигурист Михаил Коляда, в рамках сегодняшнего шоу Этери Тутберидзе в Самаре откатав чисто две программы, тепло отозвался о приёме местной публики, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

«Спасибо большое за такой тёплый приём! Вы – лучшие!» – сказал фигурист после выступления.

27-летний Коляда, выступающий в одиночном катании, является серебряным медалистом Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) в командных соревнованиях, по итогам которых команда России пропустила вперёд сборную Канады. Фигурист также является бронзовым призёром чемпионата мира – 2018, состоявшегося в Милане, где по результатам короткой и произвольной программ он уступил японцу Сёме Уно и американцу Нэйтану Чену.