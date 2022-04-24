Елена Ильиных во второй раз стала мамой

Чемпионка Олимпийских игр, российская фигуристка Елена Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин, во второй раз стали родителями. Ильиных родила мальчика, названного Дар.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя всё знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам всё решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», – написала спортсменка в социальных сетях.

Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является золотой медалисткой Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, а также бронзовым призёром в личном первенстве, уступив канадской паре Тесса Вертью – Скотт Моир и американцам Мерил Дэвис – Чарли Уайт.