Елизавета Туктамышева рассказала о помощи танцев для катания

Чемпионка мира в одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как тренировки в зале влияют на выступления на льду.

«Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем её в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения.

В зале, конечно, легче всё «привести в порядок», но ощущение движения всё равно сохраняется и постепенно передаётся на лёд. Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал её постановщик. Вообще танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения.

То же самое и с прыжками: чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале, чтобы понять ощущения. По крайней мере, у меня именно так», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой