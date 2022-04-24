Елизавета Туктамышева рассказала о помощи танцев для катания

Чемпионка мира в одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как тренировки в зале влияют на выступления на льду.
«Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем её в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения.
В зале, конечно, легче всё «привести в порядок», но ощущение движения всё равно сохраняется и постепенно передаётся на лёд. Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал её постановщик. Вообще танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения.
То же самое и с прыжками: чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале, чтобы понять ощущения. По крайней мере, у меня именно так», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой
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