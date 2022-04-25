«До лучшего времени года пять недель». Дэвис и Смолкин показали фото с отдыха

Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис, выступающие в танцах на льду, поделились фотографиями с отдыха.

«Решили сменить весну на настоящее лето. Последние месяцы были динамичными и богатыми на события. Наконец-то появляется возможность восстановиться и получить порцию витамина D. Посылаем вам лучи солнца и тепла. И напоминаем, что до лучшего времени года осталось всего пять недель», – написали спортсмены в блоге.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДИАНЫ ДЭВИС И ГЛЕБА СМОЛКИНА

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Дэвис и Смолкин заняли 14-е место. Из-за отстранения россиян от международных соревнований пара не смогла выступить на чемпионате мира, прошедшем в марте в Монпелье (Франция). Победителями стали действующие олимпийские чемпионы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.