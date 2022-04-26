Украинская пара Голубцова — Белобров организовала сбор средств на тренировки в Германии

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров обратились за помощью на краудфандинговом сайте. Спортсменам требуются деньги на сборы в Германии.
«Меня зовут Кирилл Белобров, я родился в Киеве. Вместе со своей партнёршей Марией Голубцовой я занимаюсь танцами на льду, и в мирное время мы тренировались в столице.
Мы – члены национальной сборной и многократные победители международных соревнований. Наше детство, отрочество, а теперь и юность неотрывно связаны с профессиональным спортом. Благодаря нашей преданности фигурному катанию мы добились результатов, став одной из лучших пар в стране. Однако сейчас у нас нет возможности подготовиться к новому сезону. Мы перебрались в Оберстдорф, но у нас нет возможности оплачивать тренировки, поэтому мы просим о финансовой поддержке», – написали фигуристы.
На прошедшем в январе в Таллине (Эстония) чемпионате Европы дуэт занял 17-е место.
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