Украинская пара Голубцова — Белобров организовала сбор средств на тренировки в Германии

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров обратились за помощью на краудфандинговом сайте. Спортсменам требуются деньги на сборы в Германии.

«Меня зовут Кирилл Белобров, я родился в Киеве. Вместе со своей партнёршей Марией Голубцовой я занимаюсь танцами на льду, и в мирное время мы тренировались в столице.

Мы – члены национальной сборной и многократные победители международных соревнований. Наше детство, отрочество, а теперь и юность неотрывно связаны с профессиональным спортом. Благодаря нашей преданности фигурному катанию мы добились результатов, став одной из лучших пар в стране. Однако сейчас у нас нет возможности подготовиться к новому сезону. Мы перебрались в Оберстдорф, но у нас нет возможности оплачивать тренировки, поэтому мы просим о финансовой поддержке», – написали фигуристы.

На прошедшем в январе в Таллине (Эстония) чемпионате Европы дуэт занял 17-е место.