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Владимир Путин — фигуристам: не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит

Владимир Путин — фигуристам: не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит
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На встрече с Владимиром Путиным в Кремле российские олимпийцы предложили главе государства, который участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, примерить коньки для фигурного катания.

«Ну, не знаю… Я когда первый раз встал на коньки, мне же было уже прилично лет, я дядя был уже взрослый. Я проехал от бортика до бортика, хотелось тут же снять и выбросить, честное слово. Но остановиться не можешь, об бортик тормозил. Думаю, не, это совсем уж как-то не моё. Потом как-то вот раскатался, и с удовольствием это делаю, потому что игра всегда захватывает, это не единоборства, там команды нет, только ты и противник.
Фигурное катание, вообще я не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит. Нужны природные данные, чтобы так прыгать, так бежать. Это божий дар, это генетика. Гибкость нужна, характер. Характер — это тоже природные данные, трудолюбие — это талант», — приводит слова Путина ТАСС.

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