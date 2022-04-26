Синицина сравнила встречу с Путиным с выступлением на олимпийском льду

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр в Пекине в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, сравнила волнение во время соревнований на олимпийском льду с встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Сегодня нам, как победителям XXIV зимней Олимпиады в Пекине, вручили государственные награды. Не знаю даже, что волнительнее: соревноваться на олимпийском льду или говорить глаза в глаза с президентом», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Виктории Синициной.

Синицина награждена Орденом Дружбы, Кацалапов – Орденом Почёта.

Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы.