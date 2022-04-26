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«Счастлив быть частью этой семьи!» Никита Кацалапов — о награде за победу на Олимпиаде

«Счастлив быть частью этой семьи!» Никита Кацалапов — о награде за победу на Олимпиаде
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Российский фигурист Никита Кацалапов, который завоевал командное золото и личное серебро Игр-2022 в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, поделился впечатлениями от получения государственных наград в Кремле.

Синицина награждена Орденом Дружбы, Кацалапов – Орденом Почёта.

«Сегодня нам вручили государственные награды за победу на Олимпиаде. До сих пор не могу поверить, что мы это сделали! Все вместе, одной командой. Сказать, что я счастлив, – ничего не сказать!

Все олимпийцы – как одна большая семья. Счастлив быть частью этой семьи!

Друзья, хочу ещё раз сказать вам огромное спасибо за поддержку!!! Она безумно помогала нам на Олимпиаде, без вас ничего не получилось бы», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».

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