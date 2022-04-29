«Этой крошке в зеркале уже 27 лет». Виктория Синицина показала фото в свой день рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполнилось 27 лет.

«Не могу поверить, что этой крошке в зеркале уже 27 лет. Как это возможно! Я ощущаю себя где-то на 20. Но в то же время я осознаю, что прошла огромный путь и добилась того, о чём мечтала.

Но, уверена, у меня ничего бы не получилось, если бы не моё крутое окружение. Родные и близкие, вы самые лучшие. Родители у меня вообще мировые. Люблю вас бесконечно! Никита [Кацалапов] — мой самый главный мотиватор, опора, надёжное плечо! Не представляете, насколько я им дорожу. А наша армия болельщиков самая мощная. Недавно мы с вами знакомились в «Телеграме» — и вы просто огнище! С вами ничего не страшно.

Спасибо всем, кто со мной встречает этот день. Ну что, с днём рождения меня», — написала Синицина, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Виктории Синициной.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: