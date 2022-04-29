«Этой крошке в зеркале уже 27 лет». Виктория Синицина показала фото в свой день рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполнилось 27 лет.
«Не могу поверить, что этой крошке в зеркале уже 27 лет. Как это возможно! Я ощущаю себя где-то на 20. Но в то же время я осознаю, что прошла огромный путь и добилась того, о чём мечтала.
Но, уверена, у меня ничего бы не получилось, если бы не моё крутое окружение. Родные и близкие, вы самые лучшие. Родители у меня вообще мировые. Люблю вас бесконечно! Никита [Кацалапов] — мой самый главный мотиватор, опора, надёжное плечо! Не представляете, насколько я им дорожу. А наша армия болельщиков самая мощная. Недавно мы с вами знакомились в «Телеграме» — и вы просто огнище! С вами ничего не страшно.
Спасибо всем, кто со мной встречает этот день. Ну что, с днём рождения меня», — написала Синицина, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Виктории Синициной.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 29 апреля 2022
-
12:06
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54
-
00:40
- 27 апреля 2022
-
22:10
-
20:21
-
20:01
-
19:41
-
19:05
-
15:00
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45