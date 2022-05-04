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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги сезона

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги сезона
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Двукратные чемпионы России и многократные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги прошедшего сезона.

«Главные тезисы этого сезона? Сложный, интересный, запоминающийся», — сказал Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Думаю, здесь не обойдётся без такого слова, как опыт. Это невероятный опыт, который мы, к сожалению, не могли получить ранее и получили его наконец-то сейчас, в этом сезоне. Этот сезон был очень долгожданным, олимпийский опыт», — добавила Степанова.

Полная версия эксклюзивного интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным выйдет на YouTube-канале «Чемпионат». Подкаст сегодня, 4 мая, в 19:00 мск.

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