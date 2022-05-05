Александра Степанова и Иван Букин рассказали, с кем будут работать над новыми программами

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, кто станет постановщиком их программ на сезон-2022/2023.

«В этом году мы хотели бы подключить Максима Ставиского, очень хотели бы с ним поработать. Так как у нас на сегодняшний день большая команда, думаю, что каждый внесёт какой-то вклад», — сказала Александра Степанова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Музыку предложил он», — добавил Букин.



«Мы ему рассказали, что примерно хотим, какие-то мелодии передавали, но он попал. Одним сообщением он попал, нам понравилось», — сказала Степанова.



«Вы знаете эту музыку точно», — добавил Букин.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.

Болгарский фигурист Ставиский, выступавший в танцах на льду в паре с Албеной Денковой, — двукратный чемпион мира. Работает в команде Ильи Авербуха.