«Все были в шоке». Степанова и Букин рассказали о своей самой сильной ссоре

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказали о взаимоотношениях в паре.

Иван: «Ругаемся ли мы? Редко. Просто так получается, что у нас в паре кто-то может быть в нормальном настроении, а кто-то в плохом. И тот, кто в нормальном, он умеет правильно в этот момент справиться с ситуацией. Очень редко бывает, когда мы оба настроены воинственно».



Александра: «Влезают ли тренеры? Это было раньше, в детстве, когда мы дрались. В детстве было весело».



Иван: «Сейчас нет, если это не доходит до какого-то там…»



Александра: «У нас не доходило. Один раз было, мы сильно поругались в Новогорске, сезон был танго, я помню, я в красном платье была (сезон 2016/17 — прим. «Чемпионата»), все были в шоке».



Иван: «Мы что-то делали, не получалось, и сошла коса на камень».



Александра: «Тренеры не привыкли к этому, и ребята которые у нас катаются в группе, тоже не привыкли к этому. Мы просто на весь лёд что-то обсуждали, кричали, и просто все вот так по бортику ездили. Лучше к нам было не приближаться».



Иван: «Как помирились? Саша ушла со льда».



Александра: «Да, я ушла со льда, это был наверное единственный момент. Жанна (Симак) (спортивный психолог, работающий со Степановой и Букиным — прим. «Чемпионата») тогда была, и она вот так вот нас за руки (повела) разговаривать. А ты настолько внутри обижен, зол, даже не можешь прикоснуться, потому что у тебя внутри всё. Вот такое было состояние, нас заставили, потому что это было правильно. Потому нам было бы очень тяжело входить, мириться. Мы бы всё равно помирились, естественно».

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.