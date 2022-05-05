Фигуристы Степанова и Букин рассказали о своих впечатлениях от работы с Николаем Морозовым

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о впечатлениях от работы с тренером и постановщиком Николаем Морозовым.
«На сегодняшний день у нас остаётся та команда, которая подключилась к нам в середине этого сезона. С нами работают Александр Васильевич (Свинин), Ирина Владимировна (Жук), Коля Морозов, Алёна Самарская, Алексей Горшков, Григорий Якушев, что касается работы на льду», — сказала Александра Степанова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Как работается с Морозовым? Нам нравится. Он очень правильно подаёт информацию — ты её понимаешь и очень быстро воспринимаешь, потому что это очень интересно. Он сам стоит на льду и это всё показывает, иногда думаешь: «Ёпрст, я же каждый день на льду, а он делает крюк без снежинки и тормоза на скорости». Коля умеет работать телом, он в совокупности очень индивидуальный человек, он может делать всё — и с одиночниками работать, и с парами», — добавил Иван Букин.
«Из-за того, что это новый человек, который не просто один раз пришёл и показал нам, грубо говоря, обязательный танец, это такая работа, когда он пришёл, и мы, хоть и немножечко совсем, его успели поработать и понять, что нам это очень интересно» ,— сказала Степанова.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.
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