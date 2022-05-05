Виктория Синицина показала записи в своих личных дневниках. Фото

Олимпийская чемпионка 2002 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина показала свои личные дневники. Спортсменка показала, как сама себе составляла меню, когда жила в Америке.
«Вчера нашла свои старые личные дневники. Странные чувства возникли, конечно. Оказывается, со временем абсолютно стираются все воспоминания о чувствах и остаются только какие-то основные факты. Например, в Америке мне было сложно. Об этом я часто говорю в интервью. Но эмоционально уже не окрашиваю этот период. Он прошёл — и хорошо, на этом всё.
А дневник напомнил о каких-то мелких событиях и чувствах, которые я вообще не вспоминала долгое время. Прикольно! Наверное, было бы классно вести дневник сейчас, чтобы потом будущая я тоже читала и чему-то удивлялась. Но мне лень теперь», — написала Синицина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Фото: из личного архива виктории синициной
Фото: из личного архива виктории синициной
Фото: из личного архива виктории синициной
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