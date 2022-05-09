Никита Кацалапов и Виктория Синицина посетили парад Победы

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях российский фигурист Никита Кацалапов вместе с партнёршей Викторией Синициной посетил парад Победы на Красной площади, посвящённый ежегодному празднованию окончания Великой Отечественной войны.
Спортсмены опубликовали несколько совместных фото.
фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова
Никита Кацалапов и Виктория Синицина – победители Олимпиады в Пекине в первенстве среди команд. В личном же первенстве среди танцевальных пар фигуристы заняли второе место, уступив лидерам последних лет – французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Также на счету Кацалапова и Синициной серебро чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) и золото чемпионата мира 2021 года, прошедшего в Стокгольме (Швеция).
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