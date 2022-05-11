Никита Кацалапов и Виктория Синицина показали бэкстейдж с новой фотосессии
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Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях среди фигуристов, российские парники Никита Кацалапов и Виктория Синицина опубликовали в социальных сетях бэкстейдж с новой фотосессии.
«Кто успел с первого просмотра посчитать, сколько раз мы переоделись?)» – написал Никита.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова
Никита Кацалапов и Виктория Синицина – победители Олимпиады в Пекине (Китай) в первенстве среди команд. В личном же первенстве среди танцевальных пар фигуристы заняли второе место, уступив лидерам последних лет – французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Также на счету Кацалапова и Синициной серебро чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) и золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме (Швеция).
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