Кучвальская — о праздновании Дня Победы в Латвии: наши деды не заслужили цветов в мусорке

Пятикратная чемпионка Латвии и участница европейских первенств, фигуристка Ангелина Кучвальская, выступающая в женском одиночном разряде, высказалась о праздновании Дня Победы на родине.

«Я, конечно, понимаю, что сейчас нелёгкое время, и могу лишь представить, какую боль сейчас испытывают многие. Но наши деды и прадеды, которые отдали жизнь, сражаясь за мирное небо над головой, не заслуживают того, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, потом были выкинуты бульдозером в мусорку на следующий день.

Не люблю политику и не считаю, что я компетентный человек, чтобы выражать какую-то позицию, но считаю, что уважение и память к ветеранам никак не связаны с нынешней ситуацией», – написала спортсменка в социальных сетях.