Виктория Синицина показала, какую книгу читает в отпуске

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина рассказала в социальных сетях, как проводит отпуск.
«Настало время, когда можно спать, гулять, купаться, лениться и делать всё, что только захочется, потому что ОТПУСК. Каайф!!!
Начала читать книгу Джейн Остен «Гордость и предубеждение». Читается очень легко и интересно! Люблю английский тонкий юмор)) Ну и темы, конечно, очень важные», – написала спортсменка в социальных сетях.
Фото: из личного архива виктории синициной
Фото: из личного архива виктории синициной
Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, является победительницей Олимпиады в Пекине (Китай) в первенстве среди команд. В личных же соревнованиях среди танцевальных пар фигуристы заняли второе место, уступив лидерам последних лет – французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
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