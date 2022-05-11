Виктория Синицина показала, какую книгу читает в отпуске

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина рассказала в социальных сетях, как проводит отпуск.

«Настало время, когда можно спать, гулять, купаться, лениться и делать всё, что только захочется, потому что ОТПУСК. Каайф!!!

Начала читать книгу Джейн Остен «Гордость и предубеждение». Читается очень легко и интересно! Люблю английский тонкий юмор)) Ну и темы, конечно, очень важные», – написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива виктории синициной

Фото: из личного архива виктории синициной

Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, является победительницей Олимпиады в Пекине (Китай) в первенстве среди команд. В личных же соревнованиях среди танцевальных пар фигуристы заняли второе место, уступив лидерам последних лет – французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.