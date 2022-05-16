Татьяна Тарасова показала фото с Алексеем Мишиным

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своих соцсетях фотографию, сделанную в 2019 году. На снимке Тарасова изображена с другим заслуженным тренером Алексеем Мишиным. Фото сделано на съёмках второго сезона телепроекта «Ледниковый период. Дети».

«Ледниковый период. Дети». Сезон второй, вспоминаем...» — подписала снимок Тарасова.

Фото: Алёна Гришина

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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