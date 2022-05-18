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Алине Загитовой исполнилось 20 лет

Алине Загитовой исполнилось 20 лет
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Сегодня, 18 мая, исполнилось 20 лет олимпийской чемпионке в женском одиночном катании российской фигуристке Алине Ильназовне Загитовой.

Алина Загитова является победительницей Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россиянка стала первой по итогам короткой и произвольной программ, на 1,3 балла обойдя соотечественницу Евгению Медведеву и на 8,5 баллов – победительницу мирового первенства 2018 года в Милане (Италия) канадку Кэйтлин Осмонд. В первенстве же среди команд Загитова, в составе сборной России, завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд команду Канады.

Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония), где она по сумме двух программ обошла предстательницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и всё ту же Медведеву, и золото чемпионата Европы 2018 года в Москве.

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