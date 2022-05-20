Мэрайя Белл высказалась о будущем в отсутствие фигуристов из России

26-летняя американская фигуристка Мэрайя Белл высказалась о возможном продолжении карьеры в случае отсутствия на международной арене российских фигуристов.

«Не думаю, что останусь ещё на четыре года, но один год вполне возможен, особенно если не будет фигуристов из России. Это открывает двери возможностей для многих других фигуристов. Однако сейчас я стараюсь не принимать много решений, потому что позади долгий сезон и я устала. Но я точно знаю, что никогда не брошу фигурное катание.

Мы не знаем, что будет дальше с российскими фигуристами. Это своего рода большой вопросительный знак. Но, по крайней мере, в течение следующих двух лет мы будем очень конкурентоспособны. Любой из топ-6 США сможет преуспеть на международной арене», – приводит слова Белл Figure Skaters Online.